Modena | incidente sulla complanare | sbalzato dalla moto | muore carabiniere

Un carabiniere di 54 anni è morto questa mattina mentre, a bordo della motocicletta di servizio, percorreva la complanare Einaudi in località Cantone di Mugnano, alle porte di Modena, quando ha perso il controllo della sua moto ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Con lui era presente anche un collega, illeso. Tragedia questa mattina sulla complanare Einaudi di Modena. Intorno alle 10.30, nel tratto compreso tra via Giardini e la Nuova Estense un carabiniere in servizio a bordo di una motocicletta avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull'asfalto. L'impatto con il suolo è stato così violento da risultare fatale per il povero militare dell'Arma. Sul posto sono intervenuti immediatamente i ...

