Moby Dick | una donna | il mare e la speranza su CHILI

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Emera Film porta su(www..com) un altro corto d’eccellenza:di Nicola Sorcinelli con una intensissima Kasia Smutniak affiancata da Martina Sammarco. Di cosa parlaracconta la storia di Bianca, unadi trentacinque anni che si trova a dover fronteggiare la scomparsa prematura del marito e che, per provvedere al sostentamento della famiglia, cerca di prendere il suo posto su un peschereccio. Ma il silenzio notturno e la quiete delvengono interrotte dall’incontro con un’imbarcazione che ospita immigrati clandestini in pericolo di vita. I premi Il corto, vincitore nel 2017 del Nastro d’Argento come miglior corto, vanta numerosissimi premi ed ha partecipto in ...