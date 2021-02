Minaccia e molesta una donna | finisce in carcere un 35enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (Av) – I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino, nei confronti di undel posto, già detenuto ai domiciliari. Tale provvedimento è scaturito per avere, con condotta reiterata,to eto una, procurandole un fondato timore per la sua incolumità. La puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria ha fatto dunque scattare la sostituzione della misura cautelare in corso con quella maggiormente restrittiva della custodia in. Successivamente alla notifica del provvedimento, ilè stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare ...