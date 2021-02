L’addio di Emma Watson al cinema, ora è tempo per l’amore: Twitter è in fermento (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da un po’ di giorni a questa parte circola sul web una voce secondo la quale l’amatissima Emma Watson abbia deciso di ritirarsi dalle scene. L’attrice britannica è letteralmente cresciuta sotto i riflettori: quando aveva soli 11 anni iniziò a vestire i panni di Hermione Granger nella fortunatissima saga di Harry Potter. Per questo motivo, negli anni, la Watson si è guadagnato l’appellativo di una delle enfant prodige del cinema. Tutto questo, però, starebbe per finire, o almeno è ciò che viene riportato dal giornale britannico Daily Mail UK. La notizia ha fatto impazzire non solo i numerosi fan dell’attrice ma il web intero. Emma Watson sceglie di seguire il cuore Il suo ritiro dalle scena sarebbe da attribuire alla sua volontà di trascorrere del tempo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da un po’ di giorni a questa parte circola sul web una voce secondo la quale l’amatissimaabbia deciso di ritirarsi dalle scene. L’attrice britannica è letteralmente cresciuta sotto i riflettori: quando aveva soli 11 anni iniziò a vestire i panni di Hermione Granger nella fortunatissima saga di Harry Potter. Per questo motivo, negli anni, lasi è guadagnato l’appellativo di una delle enfant prodige del. Tutto questo, però, starebbe per finire, o almeno è ciò che viene riportato dal giornale britannico Daily Mail UK. La notizia ha fatto impazzire non solo i numerosi fan dell’attrice ma il web intero.sceglie di seguire il cuore Il suo ritiro dalle scena sarebbe da attribuire alla sua volontà di trascorrere del...

BHXG90bis : RT @_diana87: Sulla questione #EmmaWatson: io penso si sia presa solo una pausa per starsene per fatti suoi. Anche #JenniferLawrence l'avev… - _diana87 : Sulla questione #EmmaWatson: io penso si sia presa solo una pausa per starsene per fatti suoi. Anche… - Simone76623275 : RT @mtvitalia: A ben vedere, l'ipotetico addio alle scene di Emma Watson sembra per ora un gossip enfatizzato: ecco quanto ci sarebbe di re… - varianna775 : RT @mtvitalia: A ben vedere, l'ipotetico addio alle scene di Emma Watson sembra per ora un gossip enfatizzato: ecco quanto ci sarebbe di re… - hazvsoul : RT @mtvitalia: A ben vedere, l'ipotetico addio alle scene di Emma Watson sembra per ora un gossip enfatizzato: ecco quanto ci sarebbe di re… -

