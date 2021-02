Juve, flop in Champions: unica testa di serie ko (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA - Solo la Juve , tra le teste di serie degli ottavi di Champions League , ha deluso le aspettative nella gara di andata. La formazione di Andrea Pirlo , infatti, è l'unica delle squadre ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA - Solo la, tra le teste didegli ottavi diLeague , ha deluso le aspettative nella gara di andata. La formazione di Andrea Pirlo , infatti, è l'delle squadre ...

ZZiliani : Io penso che #Conte, vincendo il titolo nell'anno in cui #Agnelli ha definitivamente sfasciato la #Juve, faccia il… - sportli26181512 : Juve, flop in Champions: unica testa di serie ko: La formazione bianconera è l'unica tra le prime classificate nei… - Sentimp1 : @capuanogio l'Inter eliminata nel girone dove c'è il Real Madrid più scarso della sua storia , la Juve perde con i… - DaniloV70 : @entusiasmentus2 Nooo Ramsey fa parte della collezione dei flop della juve attuale... Non esageriamo... - PandaSalvo : @juanito1897 Sturaro (che in quella Juve giocava bene), Hernanes, Lemina e Rincon furono presi per fare le riserve,… -