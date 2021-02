Il Parlamento Ue: 'Non lasciamo l'economia dei dati in mano solo ai giganti del web'" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nelle società contemporane lo scambio di dati è ormai fondamentale ed è alla base del successo di tantissimi giganti del web come Facebook, Google o Amazon. Ma l'Europa non può e non deve lasciare a ... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nelle società contemporane lo scambio diè ormai fondamentale ed è alla base del successo di tantissimidel web come Facebook, Google o Amazon. Ma l'Europa non può e non deve lasciare a ...

marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - Mov5Stelle : SIAMO LA PRIMA FORZA IN PARLAMENTO GRAZIE AI NOSTRI TEMI. DOBBIAMO CONTINUARE A PORTARLI AVANTI Stiamo ottenendo r… - CarloCalenda : Certo che non è il Governo dei migliori. E si, c’è un numero di impresentabili superiore alle aspettative. Ma per a… - MichailBulgakov : @lofioramonti @MilaSpicola Lei era ministro e si è dimesso. Sa bene che per intervenire su classi pollaio bisogna s… - PatriziaFilard : RT @AugustoMinzolin: Magari i sottosegretari del Gov Draghi non saranno entusiasmanti (è quanto passa il Parlamento del boom grillino). Ma… -