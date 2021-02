Il fuoco dei Draghi brucia i partiti sui sottosegretari (Di giovedì 25 febbraio 2021) Possiamo finalmente dire anche noi: “io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: il fuoco dei Draghi sui partiti. sottosegretari che uccidono un governo e partecipano al nuovo, che è tale e quale a quello vecchio. Ho visto il M5S diventare garantista e europeista. E tutti questi momenti andranno perduti nel tempo, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Possiamo finalmente dire anche noi: “io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: ildeisuiche uccidono un governo e partecipano al nuovo, che è tale e quale a quello vecchio. Ho visto il M5S diventare garantista e europeista. E tutti questi momenti andranno perduti nel tempo,

repubblica : Parcheggia davanti a un idrante: la punizione esemplare dei Vigili del Fuoco - LaNotPontina : Poco prima della mezzanotte del 24 Febbraio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è i… - marina101902 : Secondo me dovremmo chiudere per almeno un anno , in fin dei conti se il paese va in default potremmo nutrirci di q… - CorriereCitta : Ennesimo bus in fiamme a Roma: a fuoco il pulmino per il trasporto dei ragazzi disabili - BlueFab_ : @pollettaa_ Ho stampato a fuoco nella mia mente la scena del lancio dei coltelli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : fuoco dei Attacco in Congo, proseguono le indagini: secondo i rilievi, Iacovacci non ha sparato ...all'aria dall'arrivo inatteso dei ranger. Ma non chiariscono ancora da quali armi siano partiti i colpi. In sostanza non è ancora chiaro se i due italiani siano rimasti o meno vittime del fuoco amico.

Cimitero di Camogli, sequestrati documenti su cantieri e segnalazioni. Posizionati i sensori sulla falesia fotogallery ... dopo il crollo del cimitero le bare galleggiano in mare Nel frattempo i Vigili del Fuoco di Genova,... Sabato è atteso il primo intervento dei reparti speciali dell'esercito per il recupero dei feretri.

Ancora fiamme al porto di Ancona, a fuoco dei capannoni La Nuova Riviera Trieste, soccorso un uomo in località Costa dei Barbari I sommozzatori si sono recati con la motobarca in dotazione presso il porticciolo di Grignano dove hanno imbarcato il personale sanitario per poi raggiungere il luogo dell’incidente ...

Anche le forze dell’ordine in attesa di una decisione Ambra Prati REGGIO EMILIA. Sono in attesa che le comunicazioni a singhiozzo si sblocchino, i 1.635 appartenenti alle forze dell’ordine reggiane che hanno provveduto o stanno provvedendo a un primo scr ...

...all'aria dall'arrivo inattesoranger. Ma non chiariscono ancora da quali armi siano partiti i colpi. In sostanza non è ancora chiaro se i due italiani siano rimasti o meno vittime delamico.... dopo il crollo del cimitero le bare galleggiano in mare Nel frattempo i Vigili deldi Genova,... Sabato è atteso il primo interventoreparti speciali dell'esercito per il recuperoferetri.I sommozzatori si sono recati con la motobarca in dotazione presso il porticciolo di Grignano dove hanno imbarcato il personale sanitario per poi raggiungere il luogo dell’incidente ...Ambra Prati REGGIO EMILIA. Sono in attesa che le comunicazioni a singhiozzo si sblocchino, i 1.635 appartenenti alle forze dell’ordine reggiane che hanno provveduto o stanno provvedendo a un primo scr ...