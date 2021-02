Ibrahimovic | “Non ho mai perso la passione per il calcio | in tanti vorrebbero essere al mio posto”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Zlatanha rilasciato una lunga intervista all’edizione svedese di Discovery+, ecco le sue parole: “Quando sono tornato al Milan la prima domanda che mi hanno fatto riguardava il fatto che tutti gli ex rossoneri che dopo qualche anno sono tornati in squadra non hanno mai raggiunto gli standard precedenti. Mi hanno chiesto quale sarebbe stata la differenza fra me e loro. La risposta è semplice, io non ho mailaper quello che faccio. E quando scendo in campo, specialmente da dopo l’infortunio, ogni volta che tocco il pallone mi sento come un ragazzino che mangia le caramelle per la prima volta. Sono felice e grato per ogni volta che posso indossare le scarpette da, scendere in campo, sentire l’odore dell’erba, ricevere il pallone e toccarlo quante più volte possibile. Quando ero ...