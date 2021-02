I giovani cambiano vita in montagna: meglio le Alpi o l'Appennino? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Leggo che i giovani cercano in tutti i modi di cambiare vita e infatti, ancorché preparati, partono motivati dalle città per andare a lavorare in montagna. Non conosco la spinta che porta questi giovani a cercare lavoro tra le Alpi e gli Appennini però, evidentemente, devono avere delle ragioni. Forse in montagna c'è meno assembramento e anche sul lavoro, perciò, c'è meno combattimento l'un l'altro. Potremmo anche aggiungere che, malgrado l'Italia sia circondata per tre parti dal mare, in montagna si mangia molto bene. Mi piacerebbe sapere: vanno di più nei paesi delle Alpi o in quelli dell'Appennino? Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Leggo che icercano in tutti i modi di cambiaree infatti, ancorché preparati, partono motivati dalle città per andare a lavorare in. Non conosco la spinta che porta questia cercare lavoro tra lee gli Appennini però, evidentemente, devono avere delle ragioni. Forse inc'è meno assembramento e anche sul lavoro, perciò, c'è meno combattimento l'un l'altro. Potremmo anche aggiungere che, malgrado l'Italia sia circondata per tre parti dal mare, insi mangia molto bene. Mi piacerebbe sapere: vanno di più nei paesi delleo in quelli dell'

elizabethmaci : @OrioliPaolo @sarabanda_ Non si parla di secondi fini, si parla di paura del cambiamento. Es. Al momento ho uno sti… - DryIce23 : @juanito1897 Che poi per me ha ragione chi dice che vorrebbe vedere i giovani giocare, però qua cambiano idea ogni due giorni ahaha - UnderTrenta : Oggi raccontiamo lo 'Strike' di Nicolle Boroni, 28 anni, che racconta di sé per parlare a tutti coloro che nella vi… - xx_thebossx : @alessand_mella @ricpuglisi Solitamente è così, ma siamo nel 2021. Cambiano media e comunicazione. È più facile ane… - BorandoMaria : @pepecchio Non bisogna pensare che esistono solo le nostre emozioni. Ogni tempo ha la proprie. I giovani di questi… -