Giuntoli: “Gattuso resta anche in caso di eliminazione? Assolutamente sì” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima della gara di ritorno contro il Granada in Europa League: “Penso che abbiamo la possibilità di fare bene e di ribaltare il risultato contro il Granada.Osimhen? Ha preso un colpo, ha perso conoscenza e di fronte a questi casi ci sono dei tempi da rispettare. Penso che possa rientrare al meglio la settimana prossima. Un po’ di riposo non può che fargli bene, è tornato dopo un lungo stop ed è stato subito impiegato per varie partite consecutive. Gattuso resterà a prescindere dal risultato di oggi? Assolutamente sì”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristiano, ds del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima della gara di ritorno contro il Granada in Europa League: “Penso che abbiamo la possibilità di fare bene e di ribaltare il risultato contro il Granada.Osimhen? Ha preso un colpo, ha perso conoscenza e di fronte a questi casi ci sono dei tempi da rispettare. Penso che possa rientrare al meglio la settimana prossima. Un po’ di riposo non può che fargli bene, è tornato dopo un lungo stop ed è stato subito impiegato per varie partite consecutive.resterà a prescindere dal risultato di oggi?sì”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : Napoli, Gattuso resta a prescindere dal risultato di stasera? Giuntoli: 'Assolutamente' - Pall_Gonfiato : #Napoli, #Giuntoli: 'Il futuro di #Gattuso non dipende dal match di questa sera' - clikservernet : Giuntoli: “Gattuso resta anche in caso di eliminazione? Assolutamente sì” - Noovyis : (Giuntoli: “Gattuso resta anche in caso di eliminazione? Assolutamente sì”) Playhitmusic - - genovesergio76 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, Gattuso resta a prescindere dal risultato di stasera? Giuntoli: 'Assolutamente' -