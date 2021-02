Giovanna Civitillo a Sanremo, la moglie di Amadeus svela retroscena: “Non volevo..” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giovanna Civitillo scelta per condurre PrimaFestival, format che precede la messa in onda di Sanremo 2021 di cui Amadeus è direttore artistico, ha spiegato perchè ha accettato la striscia quotidiana nonostante le polemiche che avrebbe potuto alzare, visto che è la moglie del conduttore. Giovanna ha rivelato al settimanale Oggi che per lei è un ritorno alla conduzione anche se in PrimaFestival non sarà sola ma affiancata da Valeria Graci e Giovanni Vernia che le faranno da spalla sdrammatizzando con la loro ironia la tensione della kermesse. Giovanna-Civitillo solontizie24Giovanna Civitillo: “Ero pronta a rinunciarci” Lo scorso anno Giovanna ha partecipato alla narrazione del Festival di ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 febbraio 2021)scelta per condurre PrimaFestival, format che precede la messa in onda di2021 di cuiè direttore artistico, ha spiegato perchè ha accettato la striscia quotidiana nonostante le polemiche che avrebbe potuto alzare, visto che è ladel conduttore.ha rivelato al settimanale Oggi che per lei è un ritorno alla conduzione anche se in PrimaFestival non sarà sola ma affiancata da Valeria Graci e Giovanni Vernia che le faranno da spalla sdrammatizzando con la loro ironia la tensione della kermesse.solontizie24: “Ero pronta a rinunciarci” Lo scorso annoha partecipato alla narrazione del Festival di ...

