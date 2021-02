Gf Vip, Dayane Mello conosce la data di Sanremo. Ecco perché (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dayane Mello conosce la data in cui inizierà la kermesse sanremese. In queste ore la clip in questione è rimbalzata sul web. Ma come fa la modella a conoscere la data esatta? Dopo 44 puntate, lunedì 1 marzo si concluderà l’avventura del Grande Fratello per i vipponi. Infatti in questa data si terrà la finalissima del reality di Canale 5 che vedrà tra i finalisti proprio la modella brasiliana con Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Dayane però è a conoscenza di un particolare: il 2 marzo inizierà Sanremo. Ma se dentro la casa sono tenuti all’oscuro di ciò che succede fuori le mura di Cinecittà, come fa Dayane a conoscere la data esatta? Nessuna raccomandazione, pare si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)lain cui inizierà la kermesse sanremese. In queste ore la clip in questione è rimbalzata sul web. Ma come fa la modella are laesatta? Dopo 44 puntate, lunedì 1 marzo si concluderà l’avventura del Grande Fratello per i vipponi. Infatti in questasi terrà la finalissima del reality di Canale 5 che vedrà tra i finalisti proprio la modella brasiliana con Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.però è anza di un particolare: il 2 marzo inizierà. Ma se dentro la casa sono tenuti all’oscuro di ciò che succede fuori le mura di Cinecittà, come fare laesatta? Nessuna raccomandazione, pare si ...

