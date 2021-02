GF Vip 5, Dayane Mello sa quando inizia Sanremo ma altri vipponi lo sapevano prima di lei (Di giovedì 25 febbraio 2021) In queste ultime ore sta facendo tanto parlare sui social network la notizia che Dayane Mello sa quando inizia il Festival di Sanremo 2021 nonostante è rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 5 da settembre dello scorso anno. Sanremo partirà il 2 marzo, esattamente il giorno dopo la finale del reality show. Come ha fatto la Mello a sapere che il Festival inizierà il 2 marzo? Sui social prendono il via le teorie del complotto… Mentre era in giardino a chiacchierare con altri due vipponi, la modella di Joinville ha detto proprio che il Festival inizierà giorno 2. I suoi haters hanno pensato che la Mello abbia saputo la notizia da un autore del programma che cerca di proteggerla, in realtà non è assolutamente così. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021) In queste ultime ore sta facendo tanto parlare sui social network la notizia chesail Festival di2021 nonostante è rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip 5 da settembre dello scorso anno.partirà il 2 marzo, esattamente il giorno dopo la finale del reality show. Come ha fatto laa sapere che il Festival inizierà il 2 marzo? Sui social prendono il via le teorie del complotto… Mentre era in giardino a chiacchierare condue, la modella di Joinville ha detto proprio che il Festival inizierà giorno 2. I suoi haters hanno pensato che laabbia saputo la notizia da un autore del programma che cerca di proteggerla, in realtà non è assolutamente così. ...

