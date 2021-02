Europa League 2020 2021 | ottavi di finale | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Con la disputa dei sedicesimi didisi vanno a delineare le magnifiche sedici qualificate per glidi. Per scoprire ile gli, però, è ancora presto, visto che sarà il sorteggio a decretarli anche in questa stagione. Appuntamento il 26 febbraio a Nyon per scoprire quali saranno le gare che si disputeranno, in andata e ritorno, l’11 e 18 marzo.Stabilito mediante sorteggio a Nyon venerdì 26 febbraio ore 13:00SEDICESIMI LE QUALIFICATE AGLIIL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO SportFace.