Elisa Isoardi ufficializza partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 | “Farò uscire la parte più bella di me”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 25 febbraio 2021)sarà una delle concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei, innza nelle prossime settimane su Canale 5. Per lei sarà un’esperienza del tutto inedita in quanto approderà per la prima volta in un reality di casa Mediaset.concorrente ufficiale dell’Isola deiParlando delle sue precedenti esperienze in Rai,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.