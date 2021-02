E invece sì, Bugo a Sanremo 2021 ci va da solo: testo e significato del brano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristian Bugatti, ma lo chiamano Bugo da quando è piccolo, e a Sanremo 2021 sarà solo con il brano “E invece sì” a cui tiene molto. Una canzone che, racconta, ha “un taglio molto classico, rientra nel genere di musica leggera italiana”. Nel testo di “E invece sì” il significato non è nascosto, nel ritornello la semplicità di un supermercato che diventa il paradiso, l’immaginare che tutto vada bene, immaginare di non avere sbagliato nulla. Bugo torna sul palco dell’Ariston dopo l’esperienza della scorsa edizione con Morgan. “E’ invece sì è una canzone a cui tento tanto, come l’ultima che ho portato a Sanremo ma come tutte quelle che in genere scrivo. Una canzone, anche per quello che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristian Bugatti, ma lo chiamanoda quando è piccolo, e asaràcon il“Esì” a cui tiene molto. Una canzone che, racconta, ha “un taglio molto classico, rientra nel genere di musica leggera italiana”. Neldi “Esì” ilnon è nascosto, nel ritornello la semplicità di un supermercato che diventa il paradiso, l’immaginare che tutto vada bene, immaginare di non avere sbagliato nulla.torna sul palco dell’Ariston dopo l’esperienza della scorsa edizione con Morgan. “E’sì è una canzone a cui tento tanto, come l’ultima che ho portato ama come tutte quelle che in genere scrivo. Una canzone, anche per quello che ...

