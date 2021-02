Dessì | “Lascio il M5S Questa non è più casa mia”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – Altra defezione tra i senatori M5S, lascia Emanuele Dessì. “Ho sperato fino a ieri che qualcosa potesse cambiare, inutilmente”, scrive su Facebook, “questa non è più casa mia. Esco dal Movimento 5 stelle con un’enorme tristezza nel cuore ma anche con tanta rabbia”.Aggiunge il senatore: “Nei prossimi giorni ci sarà modo per parlare e per vederci con chiunque abbia voglia di confrontarsi e di continuare a lottare”.

TV7Benevento : M5S: Dessì, 'lascio, non è più casa mia, tristezza e rabbia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Dessì Lascio

C'è già un primo addio: il deputato Giuseppe D'Ambrosio annuncia: "il Movimento, c'è un ... C'è chi dice no Intanto c'è già chi esce allo scoperto come il senatore Emanuelecher annuncia il ...Leggi anche Governo Draghi, terremoto M5S: "Asfaltati da Salvini e Berlusconi" M5S, lo sfogo di Trizzino: "Deluso, ma non" Governo Draghi, il 5S: "Voterò no a fiducia" "Se il 2099 è un'...