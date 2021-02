Covid, in Lombardia 51.473 tamponi e 4.243 positivi: 329 a Bergamo (Di giovedì 25 febbraio 2021) A fronte di 51.473 tamponi effettuati, sono 4.243 i nuovi positivi (8,2%) in Lombardia giovedì 25 febbraio. I guariti/dimessi sono 1.596. I dati di giovedì 25 febbraio: – i tamponi effettuati: 51.473 (di cui 37.202 molecolari e 14.271 antigenici) totale complessivo: 6.519.788 – i nuovi casi positivi: 4.243 (di cui 200 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 504.748 (+1.596), di cui 3.633 dimessi e 501.115 guariti – in terapia intensiva: 407 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.024 (+78) – i decessi, totale complessivo: 28.228 (+44) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.072 di cui 409 a Milano città; Bergamo: 329; Brescia: 973; Como: 305; Cremona: 103; Lecco: 137; Lodi: 57; Mantova: 215; Monza e Brianza: 356; Pavia: 243; Sondrio: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021) A fronte di 51.473effettuati, sono 4.243 i nuovi(8,2%) ingiovedì 25 febbraio. I guariti/dimessi sono 1.596. I dati di giovedì 25 febbraio: – ieffettuati: 51.473 (di cui 37.202 molecolari e 14.271 antigenici) totale complessivo: 6.519.788 – i nuovi casi: 4.243 (di cui 200 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 504.748 (+1.596), di cui 3.633 dimessi e 501.115 guariti – in terapia intensiva: 407 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.024 (+78) – i decessi, totale complessivo: 28.228 (+44) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.072 di cui 409 a Milano città;: 329; Brescia: 973; Como: 305; Cremona: 103; Lecco: 137; Lodi: 57; Mantova: 215; Monza e Brianza: 356; Pavia: 243; Sondrio: ...

