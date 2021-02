Covid, al via vaccinazioni per 1200 operatori scolastici di Ischia e Procida (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 1.200 gli operatori scolastici di 15 Istituti di Ischia e Procida che saranno chiamati a vaccinarsi venerdì 26 e sabato 27 febbraio presso l’Istituto “Alberghiero” Telese di Ischia e che per tre giorni diventerà centro vaccinale straordinario. Anche domenica, infatti, la struttura sarà attiva, ospitando le vaccinazioni degli operatori dei centri termali convenzionati con il Sistema sanitario nazionale. L’operazione di vaccinazione massiva del personale delle scuole è stata programmata per garantire condizioni di maggiore sicurezza già nel breve periodo nel settore dell’istruzione e ridurre le occasioni di contagio potenziale da parte degli operatori scolastici. Inoltre, la peculiarità ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 1.200 glidi 15 Istituti diche saranno chiamati a vaccinarsi venerdì 26 e sabato 27 febbraio presso l’Istituto “Alberghiero” Telese die che per tre giorni diventerà centro vaccinale straordinario. Anche domenica, infatti, la struttura sarà attiva, ospitando ledeglidei centri termali convenzionati con il Sistema sanitario nazionale. L’operazione di vaccinazione massiva del personale delle scuole è stata programmata per garantire condizioni di maggiore sicurezza già nel breve periodo nel settore dell’istruzione e ridurre le occasioni di contagio potenziale da parte degli. Inoltre, la peculiarità ...

