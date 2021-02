Coronavirus Lazio, i dati di oggi aspettando il report settimanale: «RT sotto l’1, ma attenzione altissima» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Coronavirus Lazio, i dati di oggi giovedì 25 febbraio 2021. oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (-30) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.256 casi positivi (+68), 18 i decessi (-20) e +1.123 i guariti. «Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono sotto quota 500. Stimiamo il valore RT sotto 1, ma altissimo il livello di attenzione», commenta l’Assessore Alessio D’Amato. Coronavirus Lazio: ecco il bollettino dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 122 i casi nelle ultime 24h e si tratta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021), idigiovedì 25 febbraio 2021.su quasi 15 mila tamponi nel(-30) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.256 casi positivi (+68), 18 i decessi (-20) e +1.123 i guariti. «Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sonoquota 500. Stimiamo il valore RT1, ma altissimo il livello di», commenta l’Assessore Alessio D’Amato.: ecco il bollettino dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 122 i casi nelle ultime 24h e si tratta ...

