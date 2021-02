Controlli antidroga, due arresti e 37 kg hashish sequestrati (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma ha tratto in arresto due italiani e denunciato un terzo uomo, sequestrando in due distinte operazioni di P.G. un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pari a oltre Kg 37 di hashish. In particolare, nell’ambito di un’attivita’ di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nella zona di Valle Martella, Comune di Zagarolo, sono emersi, a seguito di specifici servizi di osservazione e pedinamento, elementi tali da far ritenere possibile che in un magazzino in zona fosse occultata un’ingente quantita’ di sostanze narcotiche. In effetti gli agenti, dopo aver fatto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma ha tratto in arresto due italiani e denunciato un terzo uomo, sequestrando in due distinte operazioni di P.G. un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pari a oltre Kg 37 di. In particolare, nell’ambito di un’attivita’ di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nella zona di Valle Martella, Comune di Zagarolo, sono emersi, a seguito di specifici servizi di osservazione e pedinamento, elementi tali da far ritenere possibile che in un magazzino in zona fosse occultata un’ingente quantita’ di sostanze narcotiche. In effetti gli agenti, dopo aver fatto ...

telecitynews24 : ?? TORINO: CONTROLLI ANTIDROGA ?? Un arresto e due denunce ?? - maumacosi : Se una ditta di trasporti assume una persona con la qualifica di autista è lecito che gli chieda di esibire una pat… - ilCiriaco : Controlli antidroga: 14 persone trovate in possesso di stupefacenti - canale58 : Cronaca - Controlli antidroga, 14 persone sorprese in possesso di stupefacenti - ilCiriaco : #Irpinia Controlli antidroga: 14 persone trovate in possesso di stupefacenti -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli antidroga Ascoli: Policoro: Ordina 600 grammi di marijuana dalla Spagna. Spedizione intercettata dalla ad Ascoli ... nel corso di mirati controlli a scandaglio espletati presso i locali di un corriere della zona, ...ne ha comportato l'arresto - circa uno dei reati più 'pesanti' contemplati dal Testo Unico Antidroga, ...

Agerola , sequestrati due cantieri irregolari. Sentiero degli Dei invaso , carabinieri controllano escursionisti. Connectivia per le ... Sempre a San Lazzaro, i militari dell'Arma hanno sequestrato 50 grammi di marijuana a casa di un pregiudicato ed eseguiti vari controlli antidroga, durante un servizio mirato in tutto il territorio ...

Controlli antidroga dei carabinieri, due arresti al parco Sempione e a Moncalieri Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ...

Controlli antidroga, due arresti e 37 kg hashish sequestrati Roma - Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei "Falchi" della Sesta Sezione ...

... nel corso di miratia scandaglio espletati presso i locali di un corriere della zona, ...ne ha comportato l'arresto - circa uno dei reati più 'pesanti' contemplati dal Testo Unico, ...Sempre a San Lazzaro, i militari dell'Arma hanno sequestrato 50 grammi di marijuana a casa di un pregiudicato ed eseguiti vari, durante un servizio mirato in tutto il territorio ...Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ...Roma - Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei "Falchi" della Sesta Sezione ...