Centro: Calenda, 'progetto Margherita 2.0 non esiste e non ci interessa' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Mi dispiace per chi, come leggiamo sulle pagine di un quotidiano, ci arruola nella Margherita 2.0. progetto che a quanto mi risulta non esiste, non ci interessa e per il quale, comunque, nessuno ci ha interpellato”. Lo dichiara Carlo Calenda, leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Mi dispiace per chi, come leggiamo sulle pagine di un quotidiano, ci arruola nella2.0.che a quanto mi risulta non, non cie per il quale, comunque, nessuno ci ha interpellato”. Lo dichiara Carlo, leader di Azione.

TV7Benevento : Centro: Calenda, 'progetto Margherita 2.0 non esiste e non ci interessa'... - latwittipe : @MaxCi65 Ma tu l’hai vista l’ultima diretta Facebook di Calenda? Lo hai letto il tweet in cui diceva che non si vin… - MaxCi65 : @latwittipe Io la vedrei, come credo anche Calenda auspica, una costruzione di un progetto comune da parte di tutte… - siwel44it : RT @ve10ve: Mi auguro che elettori #PD a #Roma abbiano memoria di come #Calenda, insieme ad altri auto proclamati competenti di centro, abb… - pameladiverona : RT @ve10ve: Mi auguro che elettori #PD a #Roma abbiano memoria di come #Calenda, insieme ad altri auto proclamati competenti di centro, abb… -