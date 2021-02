Borsa | Europa apre positiva | Francoforte +0 | 49%

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Le Borse europee aprono in positivo. Parigi segna +0,46% con il Cac 40 a quota 5.824 punti.registra un +0,49% con il Dax a 14.045 punti. Londra in avvio è a +0,30% con il Ftse 100 a 6.680 ...

InMadrid e' la migliore (+0,89%), mentre spicca il +5% di Mediaset Espana dopo i conti, a Francoforte (+0,16%) e' sottotono Bayer. A Piazza Affari il Ftse Mib segna +0,4%: l'avvio e' segnato ......performance al dettaglio nella prima meta' e' stata influenzata dalle restrizioni alla circolazione delle persone e all'attivita' commerciale messe in atto dai governi del Regno Unito e dell'. ...Il fatturato del quarto trimestre della controllata spagnola di Mediaset, pari a 290 mln di euro, +1,6% anno su anno, è stato del 4% migliore delle stime del consenso grazie alla voce "altri ricavi"