"Attacchi in Congo aumentati del 107 per cento". Il dossier dell’Onu che non ha protetto l’ambasciatore Luca Attanasio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il segretario generale Guterres aveva avvertito il Consiglio di sicurezza sull’aumento degli assalti. Un accordo tra Italia e Kinshasa metteva fuori gioco i signori della guerra nella regione in cui il diplomatico e il carabiniere Iacovacci sono stati uccisi Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il segretario generale Guterres aveva avvertito il Consiglio di sicurezza sull’aumento degli assalti. Un accordo tra Italia e Kinshasa metteva fuori gioco i signori della guerra nella regione in cui il diplomatico e il carabiniere Iacovacci sono stati uccisi

