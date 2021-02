Arcuri sotto assedio, Draghi decide tra due giorni sulla riconferma del commissario dei fallimenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Domenico Arcuri tace e aspetta. “Si sente sotto assedio”, scrivono i giornali. Ha sospeso le sue conferenze stampa. Le primule gli sono appassite in mano. La vaccinazione di massa – sempre se e quando i vaccini arriveranno – si faranno nelle caserme e nelle stazioni. Arcuri escluso dall’incontro con Farmindustria Non solo, Arcuri non sarà presente alle 14,30 al ministero dello Sviluppo economico all’incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi per un primo confronto sulla possibilità di produrre in Italia il vaccino anti Covid. “Arcuri – scrive La Stampa – salvo recuperi in zona Cesarini, non ci sarà e questo forzato forfait sta rafforzando in lui un interrogativo: perché da palazzo Chigi nessuno si fa vivo per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Domenicotace e aspetta. “Si sente”, scrivono i giornali. Ha sospeso le sue conferenze stampa. Le primule gli sono appassite in mano. La vaccinazione di massa – sempre se e quando i vaccini arriveranno – si faranno nelle caserme e nelle stazioni.escluso dall’incontro con Farmindustria Non solo,non sarà presente alle 14,30 al ministero dello Sviluppo economico all’incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi per un primo confrontopossibilità di produrre in Italia il vaccino anti Covid. “– scrive La Stampa – salvo recuperi in zona Cesarini, non ci sarà e questo forzato forfait sta rafforzando in lui un interrogativo: perché da palazzo Chigi nessuno si fa vivo per ...

