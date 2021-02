America’s Cup, la lettera d’addio di Ben Ainslie: “Luna Rossa è stata superiore. Torneremo e vinceremo” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ben Ainslie sperava di conquistare la America’s Cup e di portare per la prima volta il trofeo sportivo più antico al mondo in Gran Bretagna, dove è nato nel lontano 1851. Il quattro volte Campione Olimpico ha fallito la missione, perdendo contro Luna Rossa per 7-1 nella Finale della Prada Cup. Il timoniere britannico di Ineos Uk ha scritto una lunga lettera di commiato, pubblicata sulle colonne del quotidiano Telegraph, e ha ribadito in un paio di volte che il sodalizio tornerà più forte in un prossimo futuro per riprovare l’assalto alla Vecchia Brocca. lettera DI COMMIATO DI BEN Ainslie “Gli ultimi giorni non sono stati molto divertenti. Ieri mi sono svegliato verso le cinque del mattino e per un minuto ho pensato che fossimo ancora in gioco, poi all’improvviso mi ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bensperava di conquistare laCup e di portare per la prima volta il trofeo sportivo più antico al mondo in Gran Bretagna, dove è nato nel lontano 1851. Il quattro volte Campione Olimpico ha fallito la missione, perdendo controper 7-1 nella Finale della Prada Cup. Il timoniere britannico di Ineos Uk ha scritto una lungadi commiato, pubblicata sulle colonne del quotidiano Telegraph, e ha ribadito in un paio di volte che il sodalizio tornerà più forte in un prossimo futuro per riprovare l’assalto alla Vecchia Brocca.DI COMMIATO DI BEN“Gli ultimi giorni non sono stati molto divertenti. Ieri mi sono svegliato verso le cinque del mattino e per un minuto ho pensato che fossimo ancora in gioco, poi all’improvviso mi ...

