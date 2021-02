100 anni di drive-in (e 25 dal primo McDrive in Italia) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ormai in macchina si fanno tante cose che altrimenti, per via del rischio contagi, non sarebbe possibile fare: è il bello del drive-in, simbolo della cultura pop anni ’50 tornato di grande tendenza, e non solo per i cinema all’aperto. Lo abbiamo riscoperto per necessità, con le postazioni per i tamponi per il Covid-19 (presto anche per le vaccinazioni) e si è rivelato una formula perfetta anche per grandi eventi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ormai in macchina si fanno tante cose che altrimenti, per via del rischio contagi, non sarebbe possibile fare: è il bello del drive-in, simbolo della cultura pop anni ’50 tornato di grande tendenza, e non solo per i cinema all’aperto. Lo abbiamo riscoperto per necessità, con le postazioni per i tamponi per il Covid-19 (presto anche per le vaccinazioni) e si è rivelato una formula perfetta anche per grandi eventi.

Ultime Notizie dalla rete : 100 anni Alessandra Severini Non ci saranno allentamenti delle misure e così anche ...spostamento continui ad essere ammesso solo per due persone più eventuali figli minori di 14 anni. ...essere autorizzate nelle regioni in cui l'incidenza del contagio è inferiore a 50 casi ogni 100 mila ...

Kalkbreite: una nuova frontiera dell'abitare ..." con prezzi che nelle aree centrali vanno in media dai 2.500 ai 5.500 franchi per alloggi sui 100 ...- Genossenschaften Zürich) sono in realtà una costellazione assai variegata che negli ultimi anni è ...

Luigia Collu di Pula 100 anni e una passione: il Cagliari La Nuova Sardegna 100 anni di drive-in (e 25 dal primo McDrive in Italia) Nel 1921 a Dallas ha inaugurato il Kirby's Pig Stand, e nel 1996 ha aperto il primo McDrive tutto italiano, a Roma. Ecco cosa è cambiato e perché questa formula è tornata di grande tendenza (no, non c ...

All'asta un raro dipinto parigino di Van Gogh, per la prima volta in pubblico Comprato da un collezionista nel 1920, 'Scène de rue à Montmartre' è rimasto in mano alla stessa famiglia per 100 anni. Rappresenta uno dei maggiori lavori del periodo parigino del celebre artista ola ...

