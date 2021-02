Wta 500 Adelaide 2021 | programma e orari di giovedì 25 febbraio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di25, per quanto riguarda il Wta 500 di. E’ tempo di quarti di finale nella terra dei canguri, dove sono rimaste in corsa solamente otto giocatrici. Spicca il derby a stelle e strisce tra Gauff e Rogers, mentre il match che chiuderà ilvedrà opposte Sanders e Bencic. Di seguito lazione completa di25, concernente il torneo australiano. MEMORIAL DRIVE CENTRE COURT dalle ore 01.30 italiane – Sevastova vs Teichmann a seguire – Gauff vs Rogers non prima delle 09:00 italiane – Barty o Collins vs Inglis o Swiatek a seguire – Sanders vs Bencic SportFace.

oktennis : Dopo il rientro agli Australian Open, Bianca Andreescu è di nuovo ai box: salterà il WTA 500 di Doha e il 1000 di D…

Bottino pieno per le svizzere aldi Adelaide. Belinda Bencic (12) e Jil Teichmann (61) si sono qualificate per i 1/4 di finale. Esentata dal primo turno in quanto seconda testa di serie, la sangallese ha battuto con un ...Jil Teichmann (61) si qualificata per gli ottavi del torneodi Adelaide. La nativa di Barcellona ha battuto per 6 - 2 7 - 6 (7/5) la francese Kristina Mladenovic (51), ex numero 10 mondiale e eroina della finale della FedCup 2019. Al prossimo turno ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 25 febbraio del Wta 500 di Adelaide 2021. Derby americano tra Gauff e Rogers, in campo anche Bencic.ADELAIDE - Esentata dal primo turno del Wta 500 di Adelaide, Belinda Bencic (Wta 12) non ha incontrato nessuna difficoltà negli ottavi di finale del torneo australiano. In poco p ...