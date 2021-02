Stankovic: “Inter, spero nello Scudetto. Conte duro, tosto: non molla mai” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha giocato per nove stagioni nell'Inter ed è rimasto tifoso della squadra nerazzurra. Ecco le sue parole Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dejan, allenatore della Stella Rossa, ha giocato per nove stagioni nell'ed è rimasto tifoso della squadra nerazzurra. Ecco le sue parole Pianeta Milan.

Inter : ?? | APERITIVO In vista di #MilanInter, oggi vi proponiamo: ???? @Stefandevrij ???? Diego #Milito ???????? #ThiagoMotta… - mr_kubra : RT @FcInterNewsit: Stankovic: 'L'Inter ha il destino nelle proprie gambe, come diciamo qui. Merito del lavoro' - Fantacalcio : Stankovic: 'Non partiamo battuti contro il Milan. Sull'Inter...' - PianetaMilan : #Stankovic: '@Inter, spero nello #Scudetto. #Conte duro, tosto: non molla mai' - #calcio #FCIM #FCInter #Inter (… - TUTTOJUVE_COM : Stankovic: 'L'Inter ha il destino nelle proprie gambe. Vantaggio esiguo, ma le vittorie contro Juventus e Milan son… -