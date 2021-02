Spezzatino al sugo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo è una ricetta tradizionale e classica. Si può utilizzare per ogni occasione, anche un semplice pranzo della domenica in famiglia. La ricetta è facile e abbastanza veloce da preparare, vediamola insieme Ingredienti Bocconcini di vitello: 600gr Salsa di pomodoro: 250 ml Piselli surgelati o in scatola: 300 gr. Vino bianco secco: mezzo bicchiere Mezza cipolla 1 gambo di sedano 1 carota Peperoncino a piacere Sale q.b. Farina di tipo 00 Olio evo q.b. Per preparare lo iniziamo dalla preparazione del brodo di carne: quindi se non avete voglia di prepararlo mettete un pentolino sul fuoco con l’acqua e aggiungete il dado per il brodo e poi portate ad ebollizione. Se invece avete voglia di preparare il brodo mettete le verdure (sedano, pomodori, carota e cipolla) lasciate soffriggere, poi aggiungete la carne e coprite con l’acqua. Quando il brodo sarà pronto passatelo con il ...

Felcia52 : @jabbaTM Anche la mia, rigorosamente fettuccine al sugo di spezzatino di carne al pomodoro con scarpetta finale annessa - con_magna : SUGO DI SPEZZATINO PER PASTA - modesty_blaise0 : @Medjedimed A neki sugo oppure spezzatino? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezzatino sugo

RicettaSprint

... e troverà piatti pronti, contorni che saranno ovviamente di stagione, come broccoli, scarole, polpette al, facciamo delle scaloppine delle cotolette, unodi manzo, braciole di ...Il cuociriso può quindi essere usato per il risotto, per la preparazione della pasta cotta già nel, per loo per il porridge a colazione.Morbida, dorata e perfetta da accompagnare a sughi, formaggi e spezzatini, la polenta è uno dei «comfort food» invernali, tipico delle regioni settentrionali, più amati in Italia. Per quanto riguarda ...