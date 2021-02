Sottosegretari | la messinese Floridia all' Istruzione | la vibonese Nesci al ' Sud' Gabrielli servizi e Moles editoria

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono ore calde a Palazzo Chigi. Si tratta ancora, a margine del Consiglio dei ministri sospeso , sulla lista deidel governo Draghi. Emergono tensioni su alcune caselle e in particolare ...

Per quanto riguarda le caselle da riempire, il Movimento Cinque Stelle avrebbe 11: Giancarlo Cancelleri (Mit) ; Alessandra Todde (Mise); Manlio di Stefano (Esteri); Pierpaolo Sileri (...... si tratta della senatriceBarbara Floridia , che dovrebbe andare al ministero dell'... giancarlo cancelleri · governo Draghi · manlio di stefano ·governo ...Barbara Floridia , nuovo sottosegretario all'Istruzione. Nata a Messina, il 5 febbraio 1977 . Sposata. Laureata a Messina in Lettere Moderne con il voto di ...Nel 2017 è stata candidata sindaca di Venetico, un piccolo Comune del Messinese, ma non è riuscita ad essere eletta. Draghi, la Sicilia spinge: 'Rischio trazione Nord, servono sottosegretari' di Sara ...