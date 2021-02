Ricky Tognazzi: “Non lo salutò per un anno”, il retroscena sull’amatissimo padre (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ricky Tognazzi ha svelato un curioso e incredibile ricordo sul padre in un’intervista rilasciata diverso tempo fa: scopriamo di cosa si tratta Ricky Tognazzi svela un curioso retroscena sul padre (Fonte Instagram)In un’intervista rilasciata a IlSole 24 Ore, Ricky Tognazzi si è lasciato andare in un lungo ricordo sul padre, raccontando un curioso retroscena. L’attore ha intrapreso la stessa strada del papà Ugo, noto regista e sceneggiatore. L’ultimo lavoro svolto da Ricky è stato nella miniserie “L’amore strappato“, in veste di regista e attore. La fiction si ispira ad una storia vera e ripercorre la vicenda di un noto errore giudiziario in Italia. Dal 1995, Ricky è ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha svelato un curioso e incredibile ricordo sulin un’intervista rilasciata diverso tempo fa: scopriamo di cosa si trattasvela un curiososul(Fonte Instagram)In un’intervista rilasciata a IlSole 24 Ore,si è lasciato andare in un lungo ricordo sul, raccontando un curioso. L’attore ha intrapreso la stessa strada del papà Ugo, noto regista e sceneggiatore. L’ultimo lavoro svolto daè stato nella miniserie “L’amore strappato“, in veste di regista e attore. La fiction si ispira ad una storia vera e ripercorre la vicenda di un noto errore giudiziario in Italia. Dal 1995,è ...

MRGUMEDE52 : RT @ilgiornale: Intervista alla regista romana: dal ruolo delle donne nella società alla pandemia, passando per Roma e per il suo lungo mat… - ilgiornale : Intervista alla regista romana: dal ruolo delle donne nella società alla pandemia, passando per Roma e per il suo l… - Loredanataberl1 : RT @ilgiornale: Intervista alla regista romana: dal ruolo delle donne nella società alla pandemia, passando per Roma e per il suo lungo mat… - ilgiornale : Intervista alla regista romana: dal ruolo delle donne nella società alla pandemia, passando per Roma e per il suo l… - Aquila6811 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande REGISTA ITALIANO di tutti i tempi tra: ?? FRANCESCO NUTI ?? GIORGIO DIRITTI ?? GIULIO BASE… -