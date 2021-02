Oroscopo 25 febbraio 2021: Toro scendete a compromessi, Capricorno più riflessivi (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Oroscopo del 25 febbraio 2021 esorta i Toro a scendere a qualche compromesso. I Capricorno devono essere un po’ più riflessivi, mentre gli Acquario cercano un cambiamento. Previsioni 25 febbraio da Ariete a Vergine Ariete. Se avete dei progetti in cantiere non abbandonateli. Molto presto potrebbero verificarsi le condizioni affinché riusciate a mettere in pratica ciò a cui state lavorando da tempo. Il segreto del successo è avere tanta pazienza e non temere il rischio. In amore è ora di abbassare le barriere. Toro. Non siate troppo rigidi e inflessibili. Talvolta nella vita è necessario scendere a qualche compromesso. Questo non vuol dire dimostrare debolezza, anzi, è sintomo di astuzia e intraprendenza. In campo sentimentale, invece, dovete essere ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’del 25esorta ia scendere a qualche compromesso. Idevono essere un po’ più, mentre gli Acquario cercano un cambiamento. Previsioni 25da Ariete a Vergine Ariete. Se avete dei progetti in cantiere non abbandonateli. Molto presto potrebbero verificarsi le condizioni affinché riusciate a mettere in pratica ciò a cui state lavorando da tempo. Il segreto del successo è avere tanta pazienza e non temere il rischio. In amore è ora di abbassare le barriere.. Non siate troppo rigidi e inflessibili. Talvolta nella vita è necessario scendere a qualche compromesso. Questo non vuol dire dimostrare debolezza, anzi, è sintomo di astuzia e intraprendenza. In campo sentimentale, invece, dovete essere ...

VanityFairIt : @antoniocapitani legge le stelle per noi. Ecco, segno per segno, tutte le sue previsioni - CorriereCitta : #Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio 2021: le previsioni segno per segno - ilbassanese : Giovedì 25 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo - Positiv09064739 : #Oroscopo #oroscopo Oroscopo di Venerdì 12 Febbraio: previsioni per tutti i segni zodiacali su salute, amore, lavor… -