NFL – I prospetti del draft 2021 | #10 DeVonta Smith

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Insieme a Jaylen Waddle, si prepara a entrare in NFL anche, il ricevitore numero uno degli Alabama Crimson Tide e uno dei principali trascinatori nella cavalcata al titolo nazionale. Grazie al rendimento nella stagione 2020,si è aggiudicato l’Heisman Trophy, superando in classifica i quarterback Kyle Task, Trevor Lawrence e Mac Jones, suo compagno di squadra. Chi è? Durante gli anni del liceo,attira parecchia attenzione su di se e le richieste dei college non tardano ad arrivare. LSU, Notre Dame, Georgia e Florida sono alcune delle università che si fanno avanti per averlo, ma lui opta per Alabama. Nel 2017 passa ai Crimson Tide, dove entra a far parte di un attacco stellare, insieme agli altri due wide receiver ...