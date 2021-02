NBA: calendario regular season 2020-2021, rilasciata la seconda parte. Confermato il play-in a metà maggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La NBA ha rilasciato la programmazione della seconda parte di stagione 2020-2021. Questa nuova tranche della regular season comprende molte partite che sono state rinviate a causa di contagi da Covid-19, partirà il 10 marzo e si concluderà il 16 maggio. Tutto, dunque, in date successive all’All Star Game del 7 marzo. Le due partite che segneranno l’inizio della seconda metà dell’annata sono quelle tra Memphis Grizzlies e Washington Wizards e tra Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. Il 16 maggio, invece, tutte e 30 le franchigie saranno in campo: mancheranno soltanto due giorni all’inizio degli eventuali play-in, una delle conferme del calendario, che si svolgeranno tra il 18 e il 21 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La NBA ha rilasciato la programmazione delladi stagione. Questa nuova tranche dellacomprende molte partite che sono state rinviate a causa di contagi da Covid-19, partirà il 10 marzo e si concluderà il 16. Tutto, dunque, in date successive all’All Star Game del 7 marzo. Le due partite che segneranno l’inizio delladell’annata sono quelle tra Memphis Grizzlies e Washington Wizards e tra Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. Il 16, invece, tutte e 30 le franchigie saranno in campo: mancheranno soltanto due giorni all’inizio degli eventuali-in, una delle conferme del, che si svolgeranno tra il 18 e il 21 ...

