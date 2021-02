Music System Italy | un’anteprima tra Giappone e Friuli Sabato 27 febbraio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Teatri chiusi e mondo dello spettacolo in trepidante attesa di un segnale di ripartenza. Eppure, quella vivacità artistica, da sempre cuore pulsante della cultura, non si è spenta, anzi, continua a battere più forte che mai. In patria, così come all’estero. Ne sa qualcosa, il progetto organizzato da SimulArte per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli, che da tre anni a questa parte offre alta formazioneale abbinata alla promozione turistica del territorio friulano e a concerti nei vari centri del Fvg. Dopo la pausa invernale e in attesa di ospitare la nuova edizione estiva a Udine, si rinsalda, coninternazionale, il fil rouge che ormai collega a doppio nodo ilal, dove da anni ormai vive e lavora ...

OpenTagTeam : RT @RuiCardo: Sud Sound System - Sciamu A Ballare Album Acqua pe sta terra è il - glc2406 : RT @RadioSoundSyst1: Stasera una nuova playlist con #RiccardoSaponieri - RadioSoundSyst1 : Stasera una nuova playlist con #RiccardoSaponieri - ENRICOLIOTTI : MUSIC SYSTEM ITALY, UN’ANTEPRIMA TRA GIAPPONE E FRIULI CHE HA ILSAPORE DELLA SPERANZA - radiokemonia : Stai ascoltando: International Music System-Dancing Therapy (128 Bpm) La musica anni 80 solo su… -

Ultime Notizie dalla rete : Music System

Udine20 2020

...The Bodleian Libraries at the University of Oxford is the largest university libraryin the ... classical papyri, maps,, art and printed ephemera. Members of the public can explore the ...Ne sa qualcosaItaly , il progetto organizzato da SimulArte per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli , che da tre anni a questa parte offre alta formazione musicale abbinata ...Esce in digitale venerdì 26 marzo Parasite, singolo degli Shakalab feat Sud Sound System e Inoki su etichetta Believe Digital che anticipa il nuovo album della band atteso per la primavera del 2021. I ...In patria, così come all'estero. Ne sa qualcosa Music System Italy, il progetto organizzato da SimulArte, per la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli, che da tre anni offre alta formazione ...