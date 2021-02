Morte Luca Attanasio, il padre: «Le figlie ancora non lo sanno», tutte le ipotesi sull’uccisione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Su “Africa Express” Massimo A. Alberizzi ragiona sulle ipotesi che hanno portato all’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Mialmbo, impiegato dell’ONU. I tre sono stati barbaramente trucidati in un’imboscata sulla strada che da Goma porta a Rutshuru, nella parte orientale della Repubblica del Congo. Tante le teorie: dall’esecuzione per ritorsione al tentato rapimento per vendetta; senza escludere la tesi dell’errore umano o del fuoco amico. Anche perché al momento non c’è nessuna prova concreta. Sul “Corriere della Sera” pubblicata l’intervista a Salvatore Attanasio, il padre di Luca. Il figlio aveva mandato ai genitori prima di morire una foto che lo ritraeva sereno con Iacovacci. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Su “Africa Express” Massimo A. Alberizzi ragiona sulleche hanno portato all’uccisione dell’ambasciatore, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Mialmbo, impiegato dell’ONU. I tre sono stati barbaramente trucidati in un’imboscata sulla strada che da Goma porta a Rutshuru, nella parte orientale della Repubblica del Congo. Tante le teorie: dall’esecuzione per ritorsione al tentato rapimento per vendetta; senza escludere la tesi dell’errore umano o del fuoco amico. Anche perché al momento non c’è nessuna prova concreta. Sul “Corriere della Sera” pubblicata l’intervista a Salvatore, ildi. Il figlio aveva mandato ai genitori prima di morire una foto che lo ritraeva sereno con Iacovacci. leggi anche l’articolo ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - Aspeniaonline : RT @a_lapegna: Su @Aspeniaonline, abbiamo descritto il constesto socio-politico e militare dell'attacco in cui hanno trovato la morte l'amb… - MariaGiuliaDelf : TUTTO QUEL CHE NON TORNA SULLA MORTE DELL'AMBASCIATORE LUCA ATTANASIO E DEL CARABINIERE IACOVACCI -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Luca Sei condanne per la tragica valanga che causò due morti al Col Chamolé Il processo di primo grado segue l'inchiesta sulla morte di due scialpinisti travolti e uccisi da ... Le indagini del pm Luca Ceccanti sono state condotte dal Soccorso alpino della guardia di finanza di ...

Funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci: giovedì la cerimonia a Roma Ribelli, bracconieri e terroristi islamici: la violenza in Congo e la morte dell'ambasciatore ... Luca Attanasio, l'intervista di Diego Bianchi nel 2019 all'ambasciatore ucciso in Congo - VIDEO /6. ...

Incidente di Ospedaletto: la morte di Luca, lascia due figlie LA NAZIONE In Parlamento la relazione del ministro degli Esteri Di Maio sull'attentato in Congo L'intervento del ministro Di Maio alla Camera è stato preceduto da un lunghissimo applauso per i due servitori dello Stato assassinati in Congo. Il Governo italiano ha chiesto alle Nazioni Unite l'ape ...

La vocazione umanitaria dell'ambasciatore Attanasio Il 22 febbraio tutti noi italiani siamo rimasti attoniti davanti alla notizia della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio che ha perso la vita, nella Repubblica Democratica del ...

Il processo di primo grado segue l'inchiesta sulladi due scialpinisti travolti e uccisi da ... Le indagini del pmCeccanti sono state condotte dal Soccorso alpino della guardia di finanza di ...Ribelli, bracconieri e terroristi islamici: la violenza in Congo e ladell'ambasciatore ...Attanasio, l'intervista di Diego Bianchi nel 2019 all'ambasciatore ucciso in Congo - VIDEO /6. ...L'intervento del ministro Di Maio alla Camera è stato preceduto da un lunghissimo applauso per i due servitori dello Stato assassinati in Congo. Il Governo italiano ha chiesto alle Nazioni Unite l'ape ...Il 22 febbraio tutti noi italiani siamo rimasti attoniti davanti alla notizia della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio che ha perso la vita, nella Repubblica Democratica del ...