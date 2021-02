Mission: Impossible 7, A Quiet Place 2 tra i titoli in streaming dopo 45 giorni dal debutto in sala (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paramount ha annunciato il debutto in streaming dei propri film, come Mission: Impossible 7 e A Quiet Place 2, 45 giorni dopo il debutto in sala, Mission: Impossible 7 e A Quiet Place 2 arriveranno in streaming sulla piattaforma di Paramount+ a soli 45 giorni di distanza dall'arrivo nelle sale americane. I due titoli saranno solo i primi a seguire questo modello per quanto riguarda la distribuzione grazie al nuovo accordo. La piattaforma Paramount+, che debutterà sul mercato statunitense il 4 marzo, proporrà un catalogo composto da oltre 2.5000 film nel tentativo di contrastare la concorrenza di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paramount ha annunciato ilindei propri film, come7 e A2, 45ilin7 e A2 arriveranno insulla piattaforma di Paramount+ a soli 45di distanza dall'arrivo nelle sale americane. I duesaranno solo i primi a seguire questo modello per quanto riguarda la distribuzione grazie al nuovo accordo. La piattaforma Paramount+, che debutterà sul mercato statunitense il 4 marzo, proporrà un catalogo composto da oltre 2.5000 film nel tentativo di contrastare la concorrenza di ...

