Lucid Motors - In cantiere una nuova Suv e la "rivale" della Model 3

L'amministratore delegato della Lucid Motors, Peter Rawlinson, ha dichiarato che prevede di lanciare una rivale diretta della Tesla Model 3 entro il 2025. La Casa statunitense sta infatti seguendo la stessa strategia adottata da Elon Musk, ossia iniziare con un'auto di lusso, la Air, per creare un alone premium attorno al marchio e poi espandersi nel mercato di massa. Una sfida finanziaria. Entusiasta, Rawlinson ha però sottolineato che l'aumento dei volumi, necessario per offrire una vettura più economica, sarà una grande sfida finanziaria: "Per realizzare un'auto più piccola è necessario più capitale, perché è necessaria una fabbrica più grande e più automazione". L'ad, inoltre, ha comunicato che la produzione della versione top di gamma della Air ...

