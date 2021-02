Look da Sanremo, chi è lo stilista di Orietta Berti? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Orietta Berti torna a Sanremo dopo un’assenza di 29 anni, ma chi è lo stilista che la seguirà in questa incredibile avventura: lo stile di Nicolò Cerioni. Orietta Berti, Fonte foto: Instagram (@ BertiOrietta)Martedì 2 marzo torna la Settantunesima edizione del Festival di Sanremo, nonostante il caos degli ultimi mesi tutto è pronto per dare il via alla kermesse più attesa dell’anno. Tra i 26 big in gara ci sarà anche Orietta Berti che torna per la dodicesima volta sul palco dell’Ariston dopo un’assenza di ben 29 anni. Memorabile a Sanremo 1969 con il Look futuristico realizzato per lei da Mila Schon: un lungo abito a strisce gialle, nere e bianche ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)torna adopo un’assenza di 29 anni, ma chi è loche la seguirà in questa incredibile avventura: lo stile di Nicolò Cerioni., Fonte foto: Instagram (@)Martedì 2 marzo torna la Settantunesima edizione del Festival di, nonostante il caos degli ultimi mesi tutto è pronto per dare il via alla kermesse più attesa dell’anno. Tra i 26 big in gara ci sarà ancheche torna per la dodicesima volta sul palco dell’Ariston dopo un’assenza di ben 29 anni. Memorabile a1969 con ilfuturistico realizzato per lei da Mila Schon: un lungo abito a strisce gialle, nere e bianche ...

