Live Atalanta-Real Madrid 0-0 | Espluso Freuler al 18' | ?si fa dura per i bergamaschi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) 22'pt Adesso l'è in campo con un 4-3-2, ancora nessun cambio per il Gasp. 21'pt Grande occasione per l'con Gosens che arriva sul fondo e mette in...

UEFAcom_it : La formazione ufficiale dell'Atalanta ???? Il protagonista stasera sarà _________ ?? SEGUI Atalanta-Real Madrid con… - paterno_carlo : - Fantacalcio : UCL LIVE, Atalanta-Real Madrid: gol e azioni salienti - _rainbow_Larry_ : RT @MattyInterista: Visto che il live è inguardabile, e non sopporto piu vedere le due false, mi guardo ATALANTA-REAL MADRID, mi ricollego… - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Atalanta-Real ora su Sky Sport Uno: segui il LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

- Real Madrid, segui la diretta Formazioni ufficiali: Gollini; Toloi, Romero, ... Champions League6'pt Cross di Muriel, con Gosens che non ci arriva per un soffio. 4'pt Punizione dal lato corto dell'area di rigore per i padroni di casa, ma la difesa dei Blancos respinge, con Casemiro che completa ...1 Non solo Atalanta-Real Madrid, in questo mercoledì di Champions League si gioca anche l’ultimo match in programma per l’andata degli ottavi di finale: alle 21 si affrontano Borussia Monchengladbach ...Serata di gala per l’Atalanta. La squadra di Gasperini, alle 21, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, attende il Real Madrid di Zidane, priva di tantissime stelle: out, infatti, ...