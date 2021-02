La partita del direttorio. Pressing su Conte a capo del Movimento. Grillo pronto a benedire l’ex premier. E una nuova modifica allo Statuto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aumenta il Pressing dell’universo grillino su Giuseppe Conte. Tra i primi a tentare l’avvocato, per una discesa nel campo pentastellato, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Che ha definitivamente sgombrato il campo dagli equivoci di una presunta conflittualità tra i due. l’ex capo politico dei Cinque Stelle si è augurato che il Movimento “lo possa accogliere a braccia aperte il prima possibile perché è una grande risorsa per il Paese e incarna i nostri valori”. Uguale apertura è arrivata dall’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede. E, ieri, dalle pagine del Fatto quotidiano a invocarlo come “capo politico, da solo o affiancato da una segreteria” è stata la vicepresidente del Senato Paola Taverna. “Una persona così preziosa per l’Italia deve avere un ruolo fondamentale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aumenta ildell’universo grillino su Giuseppe. Tra i primi a tentare l’avvocato, per una discesa nel campo pentastellato, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Che ha definitivamente sgombrato il campo dagli equivoci di una presunta conflittualità tra i due.politico dei Cinque Stelle si è augurato che il“lo possa accogliere a braccia aperte il prima possibile perché è una grande risorsa per il Paese e incarna i nostri valori”. Uguale apertura è arrivata dalGuardasigilli Alfonso Bonafede. E, ieri, dalle pagine del Fatto quotidiano a invocarlo come “politico, da solo o affiancato da una segreteria” è stata la vicepresidente del Senato Paola Taverna. “Una persona così preziosa per l’Italia deve avere un ruolo fondamentale ...

