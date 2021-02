(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Torna inla. Capitan Napoletano e compagne, dopo i rinvii della sfida esterna contro Oderzo e del match casalingo contro Erice causa positività al Covid 19 di alcune tesserate, saranno di scena in trasferta sabato (27 febbraio) alle ore 18:30 contro le Guerriere Malo nel match valevole quale settima giornata di ritorno della Serie A Beretta. Buone notizie giungono dall’infermeria, coach Laura Avram potrà infatti contare per la sfida in terra veneta anche su Ilaria, guarita dal Covid. Al netto delle sfide da recuperare laè in testa alla classifica con 30 punti all’attivo, frutto di 15 vittorie ed una sola sconfitta. Dall’altro canto le Guerriere Malo sono ad un passo ...

GazzettaSalerno : Jomi Salerno nuovamente in campo, Dalla Costa: “Contenta di essere tornata”. - GazzettaSalerno : Jomi Salerno, rinviata gara contro Erice. - salernonotizie : Atlete della Jomi Salerno positive: rinviata la sfida con Erice -

Ultime Notizie dalla rete : Jomi Salerno

la Città di Salerno

Torna in campo la. Capitan Napoletano e compagne, dopo i rinvii della sfida esterna contro Oderzo e del match casalingo contro Erice causa positività al Covid 19 di alcune tesserate, saranno di scena in ...Torna in campo la. Capitan Napoletano e compagne, dopo i rinvii della sfida esterna contro Oderzo e del match casalingo contro Erice causa positività al Covid 19 di alcune tesserate, saranno di scena in ...Salerno – Torna in campo la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne, dopo i rinvii della sfida esterna contro Oderzo e del match casalingo contro Erice causa positività al Covid 19 di alcune tesse ...PALLAMANO SERIE AMESTRINO (PADOVA) Le ragazze della Mechanic System Oderzo, probabilmente appagate dalla vittoria in Coppa Italia, non approcciano nel modo giusto la partita contro il Mestrino ...