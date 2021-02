Isola dei famosi: ecco perché Giovanni Ciacci non è potuto partire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giovanni Ciacci intervistato da Barbara D’Urso ha svelato i motivi che gli hanno impedito di vivere l’avventura in Honduras: “Il Covid mi ha lasciato segni gravissimi” Prima le voci sulla sua partecipazione all’Isola dei famosi 2021, poi era trapelata la notizia che riguardava la non partecipazione per non aver superato la visita medica. Infatti Giovanni Ciacci che sarebbe dovuto partire, non potrà farlo a causa dei segni lasciati dal covid. Lo stylist è stato colpito dal covid qualche mese fa ed è guarito dopo 23 giorni, ma – come ha spiegato ieri a Pomeriggio 5 – Ciacci rientra fra i cosiddetti pazienti affetti dalla long Covid syndrome. Si tratta di una definizione che raggruppa tutti gli strascichi che l’infezione da Coronavirus provoca sulle ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)intervistato da Barbara D’Urso ha svelato i motivi che gli hanno impedito di vivere l’avventura in Honduras: “Il Covid mi ha lasciato segni gravissimi” Prima le voci sulla sua partecipazione all’dei2021, poi era trapelata la notizia che riguardava la non partecipazione per non aver superato la visita medica. Infattiche sarebbe dovuto, non potrà farlo a causa dei segni lasciati dal covid. Lo stylist è stato colpito dal covid qualche mese fa ed è guarito dopo 23 giorni, ma – come ha spiegato ieri a Pomeriggio 5 –rientra fra i cosiddetti pazienti affetti dalla long Covid syndrome. Si tratta di una definizione che raggruppa tutti gli strascichi che l’infezione da Coronavirus provoca sulle ...

