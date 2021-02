Isola dei Famosi 2021 | ecco i concorrenti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)deiNuovi naufraghi salpano in Honduras, direzionedeichi sono iprotagonisti della quindicesima edizione del reality, quest’anno condotto su Canale 5 da Ilary Blasi con Massimiliano Rosolino inviato. Awed Awed Classe 1996, di Napoli, Awed è uno youtuber e conta sul suo canale circa 2 milioni di iscritti. Il suo vero nome è Simone Pauciello, ha partecipato nel 2016 al programma di SkyUno Social Face, ha preso parte al film di Massimo Boldi Natale al Sud e attualmente è impegnato su Mediaset Play con GF Vip Party insieme ad Annie Mazzuola per commentare cosa accade nella casa del Grande Fratello Vip 5. Awed su Instagram: quasi 1,7 milioni di follower prima di approdare all’. Brando Giorgi Brando ...

simone_paciello : Saró un concorrente dell’isola dei famosi!?? Ancora devo razionalizzare tutto ciò ma credo che solo una volta sbarca… - IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - trash_italiano : Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - chiara_valerio : - Paola, c’è voluto più talento o più caparbietà? - Nessuno dei due, io penso più fortuna domenica sull’isola des… - CaffeFou : Isola dei famosi al via: la lista dei vip in Honduras con la Blasi #isola #blasi #GFvip #rosolino -

Altri tre biglietti per l'Honduras sono pronti: Vera Gemma , Drusilla Gucci e Brando Giorgi saranno i nuovi naufraghi dell'Famosi . Nomi che si aggiungano al primo naufrago annunciato, lo youtuber Awed (Simone Paciello). E se Massimiliano Rosolino sarà l'inviato, arriva anche la conferma di Elisa Isoardi , che ......chi crederebbe mai a una storia di amicizia tra un naufrago e una tigre del Bengala ? E a un'... La fotografia ricorda quella di Wes Anderson, con una saturazionecolori molto accentuata che ...L’Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi confessa: “Ho bisogno di un reset” In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Elisa Isoardi ufficializza ...L'Isola dei famosi scalda i motori. Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino alla guida. Ecco i nomi dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras.