Iran, da Israele la porta è chiusa. Dentice spiega perché (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tema del nucleare Iraniano è stato uno dei vari affrontati nella tanto attesa telefonata tra il presidente Usa, Joe Biden, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu arrivata, non senza polemiche, a settimane dall’insediamento del primo nello Studio Ovale. La questione è scottante per Tel Aviv, visto l’inimicizia con Teheran e visti i rapporti con gli Usa, attuali e futuri. Anche per questo Washington ha tenuto l’alleato comunque informato in anticipo sulle mosse che intende intraprendere con l’Iran. Su Axios, l’informatissimo giornalista israeliano Barack Ravid racconta che nell’apparato di intelligence israeliano c’è una competizione tra Mossad e Shin Bet per l’esclusiva nel trattare – al ribasso – il dossier Iran con gli Stati Uniti, sintomo di come la questione riguardi anche le potentissime strutture interne allo stato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tema del nucleareiano è stato uno dei vari affrontati nella tanto attesa telefonata tra il presidente Usa, Joe Biden, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu arrivata, non senza polemiche, a settimane dall’insediamento del primo nello Studio Ovale. La questione è scottante per Tel Aviv, visto l’inimicizia con Teheran e visti i rapporti con gli Usa, attuali e futuri. Anche per questo Washington ha tenuto l’alleato comunque informato in anticipo sulle mosse che intende intraprendere con l’. Su Axios, l’informatissimo giornalista israeliano Barack Ravid racconta che nell’apparato di intelligence israeliano c’è una competizione tra Mossad e Shin Bet per l’esclusiva nel trattare – al ribasso – il dossiercon gli Stati Uniti, sintomo di come la questione riguardi anche le potentissime strutture interne allo stato ...

anglotedesco : Nucleare: Israele sì, Iran no - paolovarsi1 : SCENARI/ Così l’Arabia condiziona Biden su Yemen, Iran, Israele e petrolio - V_Mannello : @scenarieconomic L'#Iran dovrebbe addirittura cacciare quelli della #AIEA che, come l'#ONU, 'non vede, non sente e… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Israele minaccia l'Iran e Hezbollah con una 'risposta dolorosa' - IacobellisT : AntiDiplomatico:Israele minaccia l'Iran e Hezbollah con una 'risposta dolorosa' -