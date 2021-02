Immobile | La crescita passa anche dalle cadute | non molliamo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA - Il primo immediato obiettivo della Lazio: rialzare la testa e ripartire dopo la batosta Champions League contro il Bayern Monaco. Per il ritorno, in calendario il 17 marzo, la situazione appare ...

Ciro, su Instagram, ha cercato di scuotere l'ambiente : "Siamo consapevoli del fatto che si poteva fare di più, ma allo stesso tempo fiduciosi perché il percorso dipassa anche da ...Lampo della Lazio con l'incursione di Lazzari che serve Lulic sul lato opposto, palla versoa rimorchio, il muro rosso manda in corner. Ancora una volta si vede una Lazio in, ancora ...Ciro Immobile è felice di aver affrontato il Bayern Monaco in Champions League. Il bomber vuole che la Lazio continui a crescere ...ROMA - Il primo immediato obiettivo della Lazio: rialzare la testa e ripartire dopo la batosta Champions League contro il Bayern Monaco. Per il ritorno, in calendario il 17 marzo, la situazione appare ...