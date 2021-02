Il Covid ferma la Serie A: rinvio per due partite (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Covid ferma la Serie A: due le partite che potrebbero essere rinviate nei prossimi giorni, c’è il focolaio Torino a preoccupare Non si gioca e non ci si può neanche allenare. Momento delicato in casa Torino dove è scoppiato un focolaio Covid che ha spinto l’ASL a chiudere il Filadelfia e mettere in isolamento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) IllaA: due leche potrebbero essere rinviate nei prossimi giorni, c’è il focolaio Torino a preoccupare Non si gioca e non ci si può neanche allenare. Momento delicato in casa Torino dove è scoppiato un focolaioche ha spinto l’ASL a chiudere il Filadelfia e mettere in isolamento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Jlienne3 : A causa del covid il mondo intero si è fermato sport spettacolo la vita delle persone ...ma non si ferma sua altezz… - Mediagol : Prima Pagina, Corriere dello Sport: 'Blackout Lazio! Real a pezzi, la grande occasione di Gasp. Il Torino si ferma… - Dalla_SerieA : Focolaio Covid, paura Toro: allenamento sospeso - - LoredanaTaddei : Vaccini Covid. Italia dai primi posti in Europa per numero di dosi somministrate al fondo della classifica. É aume… - LoredanaTaddei : Vaccini Covid. Italia dai primi posti in Europa per numero di dosi somministrate al fondo della classifica. É aume… -