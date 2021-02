Il bitcoin torna sopra quota 50 mila dollari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo aver perso oltre il 22% del suo valore dai massimi di domenica, a quota 58 mila dollari, ai minimi di martedì, poco sopra 45 mila, il bitcoin recupera parte del suo valore e risale sopra i 50 mila dollari. A spingere al rialzo il suo valore sono valutazioni positive e acquisti da parte di grandi società. Catherine Wood, fondatrice e CEO di ARK Investment Management, ha detto di essere “molto positiva sul bitcoin” e “molto felice di vedere una sana correzione”, in un’intervista a Bloomberg. Inoltre, la società fintech Square, gestita dal CEO di Twitter Jack Dorsey, ha annunciato di aver acquistato 3.318 bitcoin per un valore di 170 milioni milioni di dollari. Sommati ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo aver perso oltre il 22% del suo valore dai massimi di domenica, a58, ai minimi di martedì, poco45, ilrecupera parte del suo valore e risalei 50. A spingere al rialzo il suo valore sono valutazioni positive e acquisti da parte di grandi società. Catherine Wood, fondatrice e CEO di ARK Investment Management, ha detto di essere “molto positiva sul” e “molto felice di vedere una sana correzione”, in un’intervista a Bloomberg. Inoltre, la società fintech Square, gestita dal CEO di Twitter Jack Dorsey, ha annunciato di aver acquistato 3.318per un valore di 170 milioni milioni di. Sommati ...

