I pm: "I rider non sono schiavi, assumerne 60 mila". Sei indagati e 733 milioni di multa per carenze nella sicurezza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non più lavoratori autonomi occasionali pagati a cottimo, ma lavoratori para subordinati con garanzie su malattia, ferie e permessi. E' una vera e propria rivoluzione per il mondo dei rider quella avviata dalla procura di milano. Perché sul piano pratico la magistratura milanese impone alle 4 principali società di food delivery attive sul territorio nazionale (Eats, Just Eat, Glovo e Deliveroo) ad assumere con un contratto di lavoro parasubordinato oltre 60 mila ciclo fattorini che finora erano inquadrati come autonomi occasionali e pertanto venivano pagati un tot per ciascuna consegna. "Non sono schiavi, ma cittadini che hanno bisogno di una tutela giuridica", ha messo in chiaro il procuratore Francesco Greco. "Il loro - ha aggiunto il capo della procura milanese - è ...

